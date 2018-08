Lidl apre un nuovo supermercato in via Venezia

Giovedì 30 agosto Lidl, catena leader della grande distribuzione italiana con oltre 600 punti vendita su tutto il territorio nazionale, taglierà il nastro di un nuovo punto vendita a Parma in Via Venezia, 38. La cerimonia di apertura si terrà alla presenza del Dirigente dell’ufficio commercio e artigianato del comune di Parma Andrea Chiesa e del Direttore Regionale di Lidl Federico Balocco.

L’edificio, dalla spiccata impostazione green, dispone di un impianto fotovoltaico di 50 kW e di una colonnina per la ricarica di automobili elettriche o ibride. Dal punto vista energetico, il 100% dell’energia utilizzata dal supermercato proviene da fonti rinnovabili. Inoltre, l’impianto di luci a LED di cui dispone la struttura consente di risparmiare oltre il 50% dei consumi rispetto alla normale illuminazione e gli impianti tecnologicamente evoluti utilizzati, come i frigoriferi conformi alle più recenti normative, rappresentano un’ulteriore testimonianza della sempre maggiore attenzione di Lidl verso la sostenibilità ambientale. Le luminose vetrate e un’estetica moderna e funzionale completano lo store di 1.300 metri quadri, che offre un servizio alla clientela 7 giorni su 7: dal lunedì al sabato dalle 08:00 alle 22:00 e la domenica dalle 08:30 alle 20:00.

L’apertura di questo nuovo supermercato, il terzo nella città di Parma, ha permesso, inoltre, l’assunzione 12 collaboratori.

Sugli scaffali del nuovo supermercato trova spazio un ampio assortimento di circa 2.000 prodotti, di cui oltre l’80% Made in Italy. La linea “Italiamo”, in particolare, rappresenta il meglio del patrimonio gastronomico del nostro Paese e coniuga ottima qualità ad un prezzo conveniente. Per rendere l’esperienza d’acquisto ancora più completa, un ricco reparto panetteria accoglierà i clienti all’entrata e sfornerà tutto il giorno pane, croissant e altre prelibatezze dolci e salate. Per tutta la settimana di apertura, Lidl ha previsto sconti e offerte su ortofrutta, carne e molti altri articoli.