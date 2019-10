Lorella Zanardo insegnerà a docenti delle scuole medie e superiori come comprendere il linguaggio dei nuovi media

Educazione ai media e alla cittadinanza. Al via un corso di formazione per insegnanti dedicato alla capacità di comprendere e gestire i nuovi media e il loro linguaggio. A condurre gli incontri sarà Lorella Zanardo, scrittrice, giornalista e formatrice, autrice del documentario Il Corpo delle Donne, visualizzato da 20 milioni di persone, e dell’omonimo libro edito da Feltrinelli.

Il corso è indirizzato ai docenti delle scuole medie superiori di primo e secondo grado.

I partecipanti vengono introdotti alle competenze di base per poter gestire dibattiti, analisi ed esercitazioni relativi ai principali temi e problemi dell’educazione ai media. I presenti saranno condotti a riflettere e a cercare di comprendere le dinamiche e le modalità proprie della discriminazione e della violenza di genere, esercitate anche attraverso i nuovi media, al fine di prenderne consapevolezza per il superamento di ogni forma di prevaricazione.

Gli insegnanti acquisiranno competenze relative all’analisi di foto e video, alla decostruzione e contestualizzazione del linguaggio audiovisivo, al reperimento, gestione e riutilizzo di video e immagini da Internet, alla creazione e alla gestione di dibattiti in classe sui temi salienti relativi ai media e ai nuovi media. Le competenze didattiche fornite sono sviluppate a partire da alcune capacità teorico/operative che costituiscono la base dell’educazione ai media orientata alla cittadinanza attiva.

Il corso è inserito nella piattaforma S.O.F.I.A. con codice Identificativo: 35184 con il titolo Educazione ai media e alla cittadinanza

I destinatari sono 80 docenti (gruppi di 20 insegnanti per frequenza di due giorni) della scuola secondaria di I e II grado. Il corso deve essere frequentato SOLO per due giornate nella stessa settimana e s’intende concluso.

Date:

13 e 14 novembre 2019 (un gruppo di 20 docenti)

20 e 21 novembre 2019 (un gruppo di 20 docenti)

27 e 28 novembre 2019 (un gruppo di 20 docenti)

5 e 6 dicembre 2019 (un gruppo di 20 docenti)

dalle 13.30 alle 20.00, Sala Conferenza del DUC (Largo Torello de’Strada).

Lorella Zanardo fa parte del Consiglio di Amministrazione di WIN, organizzazione internazionale di donne professioniste con sede ad Oslo. E’ speaker apprezzata in convegni internazionali. Consulente organizzativa, formatrice e docente, è autrice del documentario Il Corpo delle Donne, visto da 20 milioni di persone online, e dell’omonimo libro edito da Feltrinelli. Video e documentario hanno dato vita ad un movimento in Italia che ha portato alla consapevolezza migliaia di giovani donne sulla necessità di chiedere il rispetto dei propri diritti.

Zanardo ha ideato con Cesare Cantù il percorso educativo Nuovi Occhi per i media, educazione ai media per insegnanti e studenti quale strumento di cittadinanza attiva, che ha già raggiunto decine di migliaia di studenti e studentesse in tutta Italia.

Ha pubblicato per Feltrinelli il libro “Senza Chiedere il Permesso”, dedicato alle nuove generazioni. Per Giunti Editore ha supervisionato il libro “Educare alle Immagini e ai Media. Manuale per un Uso consapevole da 0 a 11 anni”.

Da 8 anni Lorella Zanardo dedica la maggior parte del suo tempo all’educazione delle e dei giovani italiani, “La rete per informare e gli incontri sul territorio per cambiare il mondo” è il suo motto: la sua pagina Facebook è consultata regolarmente da 75mila persone e il suo profilo twitter è un punto di riferimento per molti giornalisti.

Ha partecipato alla “Commissione di Studio alla Camera per la Carta dei Diritti in Rete”. In passato ha ricoperto importanti ruoli direttivi manageriali in organizzazioni internazionali, sia in Italia che all’estero, in particolare a Parigi dove ha vissuto e coordinato importanti progetti europei.

PREMI

Nel 2011 TIAW, The Internationl Alliance for Women, con sede a Washington l’ha premiata come una delle 100 donne che stanno contribuendo a migliorare la condizione della donna nel mondo.

Nello stesso anno il Comune di Firenze le ha conferito del Sigillo della Pace.

Sempre nel 2011 le è stato assegnato il premio Veritas Città di Padova per “il suo impegno a favore della dignità della donna e di un più intelligente utilizzo dell’immagine del corpo femminile.”

Nel marzo 2012 Tina Brown