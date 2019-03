La biblioteca di Ghiare sarà intitolata a Lorenzo Orsetti, volontario internazionalista dell'Ypg ucciso dall'Isis

La nuova biblioteca di Ghiare, nel comune di Berceto, sarà intitolata a Lorenzo Orsetti, il volontario anarchico italiano, che si era arruolato con l'Ypg, le unità di Protezione del Popolo curde e che è stato ucciso dall'Isis a Baghuz, in Siria. Lo ha deciso il sindaco Luigi Lucchi: la cerimonia si svolgerà il 14 aprile alla presenza dei genitori di Lorenzo.

"Non ho rimpianti, muoio col sorriso": il testamento di Lorenzo Orsetti, ucciso dall'Isis in Siria

"Ciao, se state leggendo questo messaggio è segno che non sono più a questo mondo. Beh non rattristatevi più di tanto, mi sta bene così; non ho rimpianti, sono morto facendo quello che ritenevo più giusto, difendendo i più deboli e rimanendo fedele ai miei ideali di giustizia, uguaglianza e libertà. Quindi nonostante questa prematura dipartita, la mia vita resta comunque un successo e sono quasi certo che me ne sono andato con il sorriso sulle labbra. Non avrei potuto chiedere di meglio.

Vi auguro tutto il bene possibile e spero che anche voi un giorno (se non l'avete già fatto) decidiate di dare la vita per il prossimo, perché solo così si cambia il mondo. Solo sconfiggendo l'individualismo e l'egoismo in ciascuno di noi si può fare la differenza. Sono tempi difficili, lo so, ma non cedete alla rassegnazione, non abbandonate la speranza; mai! neppure un attimo.

Anche quando tutto sembra perduto, e i mali che affliggono l'uomo e la terra sembrano insormontabili, cercate di trovare la forza, di infonderla nei vostri compagni. È proprio nei momenti più bui che la vostra luce serve. E ricordate sempre che 'ogni tempesta comincia con una singola goccia'. Cercate di essere voi quella goccia.

Vi amo tutti spero farete tesoro di queste parole. Serkeftin!

Orso,

Tekoser,

Lorenzo"