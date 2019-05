Lotta al fumo: scuola in prima linea insieme ai professionisti dell’Ausl

Sono i giovani i protagonisti della Giornata mondiale senza tabacco, che come ogni anno si celebra il 31 maggio. Gli studenti dell’ITAS “F. Bocchialini” e del Liceo delle Scienze Umane “A. Sanvitale” di Parma saranno infatti gli autori di una campagna di comunicazione per dire no al fumo di sigaretta e promuovere stili di vita più salutari e consapevoli. Grazie al progetto “Liberi dal Fumo” promosso e coordinato dal Servizio Dipendenze Patologiche dell’Azienda Usl di Parma, il percorso di educazione sanitaria è iniziato lo scorso autunno e ha coinvolto docenti e studenti di seconda e quarta di entrambi gli istituti. Confronti tra studenti, incontri con gli esperti AUSL, laboratori artistici a tema, approfondimenti a carattere scientifico e sociale sono state le tappe di questo percorso. E venerdì 31 maggio saranno proprio i giovani a calarsi nel ruolo di creativi e presentare il proprio messaggio contro il fumo. Gli studenti che hanno partecipato al progetto allestiranno a scuola dei banchetti con materiali informativi, per invitare i loro compagni a trascorrere “24 ore senza fumo”.