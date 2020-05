Lotta alla zanzara tigre: ecco il programma del Comune

Via libera del Comune al programma di lotta alla zanzara tigre per il 2020, in base alle indicazioni del Piano della Regione Emilia Romagna. Le principali azioni in corso di svolgimento e in programma riguardano il monitoraggio, i trattamenti larvicidi ed adulticidi. La nuova ordinanza sindacale prevede, fra le novità, l'obbligo di comunicare da parte di privati o ditte incaricate, con una settimana di anticipo, i trattamenti adulticidi che intendono effettuare negli spazi privati, dal prossimo 15 luglio e fino al 15 settembre, mediante il nuovo servizio on line del Comune, al seguente link: https://www.servizi.comune.parma.it/servizio/it-IT/Comunicazione-di-trattamento-adulticida---lotta-alla-zanzara-tigre.aspx

Il programma approntato dal Comune prevede il monitoraggio puntuale e capillare dell’infestazione mediante il posizionamento di ovitrappole: 60 nel periodo estivo e 10 nel periodo invernale, nei siti individuati come habitat ideale dell’insetto dal personale del Servizio Igiene Pubblica dell’Azienda USL di Parma.

Trattamento larvicida. Sono previsti tre turni di trattamenti antilarvali con avvio a partire dal mese di maggio, essi includono tutti i tombini della città e delle frazioni. Anche i privati sono tenuti ad attuare interventi di prevenzione e lotta alla zanzara tigre, per non rendere inutili gli sforzi dell’Amministrazione. Ai privati, nelle rispettive aree di pertinenza, spettano l’esecuzione di trattamenti larvicidi nelle caditoie presenti all’interno delle aree stesse. Inoltre si suggerisce di annaffiare poco e spesso, per non creare avvallamenti stagnanti nel terreno e di svuotare regolarmente qualunque tipo di cisterna o contenitore a partire dal semplice sottovasi.



Trattamento adulticida. Le nuove Linee Guida Regionali inquadrano la lotta agli adulti come intervento da attuare solo in via straordinaria prediligendo la lotta integrata, che si fonda prioritariamente sull’eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenire la loro creazione e sull’applicazione di metodi larvicidi.

Gli interventi adulticidi possono essere svolti solo in via straordinaria, esclusivamente nel periodo 15 luglio – 15 settembre. La nuova ordinanza Sindacale rep. N. 34 del 25/05/2020, prevede l’obbligo, a partire dal 15 luglio e fino al 15 settembre, per le ditte specializzate incaricate di effettuare i trattamenti e per i proprietari o conduttori di terreni, che intendono mettere in atto interventi adulticidi, di comunicarlo al Comune almeno 7 giorni prima della data prevista dell’intervento, attraverso il servizio online del Comune di Parma, a seguito di autenticazione con SPID o Federa.

I trattamenti adulticidi dovranno rispettare prescrizioni e modalità di esecuzione sancite dalle Linee guida regionali che prevedono l’esecuzione preliminare di trattamenti antilarvali; l’utilizzo di un irroratore professionale evitando quelli a compressione manuale più adatti per trattamenti fitosanitari di copertura; l’ utilizzo dei dispositivi di protezione individuale obbligatori. Inoltre bisogna evitare che persone e animali vengano a contatto con l’insetticida irrorato, allontanandoli prima di iniziare l’irrorazione, dalla zona del trattamento; chiudere porte e finestre; rimuovere la biancheria lasciata ad asciugare; non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta e non trattare piante ornamentali erbacee, arbustive ed arboree nonché prati in fiore; coprire o lavare, dopo il trattamento, arredi e suppellettili presenti nel giardino; non irrorare laghetti, vasche e fontane o provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell’inizio dell’intervento; far frequentare l’area trattata soltanto dopo almeno 2 giorni dall’irrorazione. Se nell’area sono presenti orti, è necessario evitare il consumo di frutta e verdura per almeno 3 giorni o quantomeno se ne consiglia un accurato lavaggio prima del loro consumo.

Info: Regione Emilia Romagna al seguente link: http://www.zanzaratigreonline.it/ in cui è disponibile anche la nuova campagna di comunicazione 2020 che prevede anche la nuova “App, “ZanzaRER” , che fornisce informazioni utili, approfondimenti e indicazioni operative su prevenzione e lotta alle zanzare.