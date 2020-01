Lotteria per il Centro oncologico: ecco i biglietti fortunati

Estratti questa mattina sotto i portici dell’Ospedale Vecchio i biglietti vincenti della lotteria per il Centro oncologico di Parma. L’iniziativa è nata dalle associazioni di volontariato che hanno unito le forze per dare sostegno alla nuova struttura che sorgerà a fianco della Torre delle Medicine di via Volturno e far conoscere il progetto ai cittadini in modo coinvolgente e alla portata di tutti.

I numerosi biglietti venduti, oltre 10mila, testimoniano la vicinanza dei parmigiani al loro ospedale e hanno consentito di portare 20.168 euro alla raccolta fondi “insieme con te” che ha già raggiunto i 400mila euro grazie a centinaia di #mattoncinidicuore.

Questi i biglietti estratti:

1° premio n. 2617 1000 euro Buoni sconto da spendere c/o Centro comm. Campus – Parma

2° premio n. 8285 Viaggio di 2 notti in Italia offerto da Robin Tour – Agenzia di viaggi

3° premio n. 14910 Set pentole "Olivilla" di Illa

4° premio n. 1930 Pacco gastronomico con Fiocchetto, 4 salami, 2 bottiglie Magnum Astoria, 5 pacchi caffè, 1 punta di Parmigiano Reggiano, 1 Padella Olivilla 24cm

5° premio n. 14588 Tris di braccialetti in argento offerto da Gioielleria Oddi

6° premio n. 1397 Set pentole "Gourmet" di Illa

7° premio n. 6840 Set pentole Illa

8° premio 9° premio 10° premio 11° premio n. 5261 n. 14001 n. 8347 n. 6741 Pacco gastronomico con Coppa di Parma, Salami di Felino, 3 bottiglie Lambrusco Marcello, Parmigiano Reggiano, 5 pacchi di Caffè

12° premio n. 8197 Quadro a olio con cornice "Due donne" del pittore Sergio Sergi (1977)

13° premio n. 3279 Quadro con cornice di artista sconosciuto offerto dall’ass. Snupi

14° premio n. 7027 Apparecchio misura pressione offerto dalla Farmacia Montanara

15° premio n. 7640 Quadro a olio "Naviglio a Cascinetta d'Arda" di Marco Rosselli (1996)

16° premio n. 2839 Cena per 2 persone alla Trattoria La Maestà di Ronco Campo Canneto

17° premio n. 5514 Cena per 2 persone Ristorante Al Vecchio Mulino di Colorno

18° premio n. 7206 Cena per 2 persone al Jamaica Pub

19° premio n. 2775 6 bottiglie Lambrusco Marcello

20° premio n. 4720 Confezione composta da: 2 pacchi caffè + 1 di the + 1 di miele

21° premio 22° premio 23° premio 24° premio 25° premio n. 5775 n. 7813 n. 7934 n. 14728 n. 2461 Degustazione birra artigianale di qualità - Voucher per 2 persone, presso Higlinder Pub storico, Parma

26° premio 27° premio 28° premio 29° premio 30° premio 31° premio n. 13135 n. 1134 n. 12190 n. 1470 n. 14633 n. 3273 Prodotti di bellezza offerti da Davines – confezione 1 Confezione 2 Confezione 2 Confezione 3 Confezione 3 Confezione 3

I 31 premi sono stati offerti gratuitamente da aziende ed esercenti della provincia e in particolare i pacchi gastronomici sono stati composti con prodotti di: Consorzio tutela del Salame di Felino IGP; Consorzio tutela della Coppa di Parma IGP; Cantine Ariola; Podere Cadassa di Vedole di Colorno; Caseificio Borgo del Gazzano; Molinari Caffè; Torrefazione Artigianale Gallo.

L’elenco dei biglietti vincenti è pubblicato sul sito ao.pr.it oltre che sulla pagina facebook “insieme con te per il nuovo Centro oncologico di Parma” e a partire dal 14 gennaio anche sul sito insiemeconteparma.it.

E’ sempre possibile donare per il Centro oncologico con bonifico bancario (Fondazione Munus – Fondo Centro oncologico Iban IT 47 F 06230 12700 0000 38377020), tramite una delle associazioni in ambito oncologico di preferenza, nei punti di raccolta o negli eventi che espongono il logo “insieme con te”.