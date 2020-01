Lotteria per il Centro oncologico: vince il primo premio e offre volontariato

Sfidare la dea bendata e vincere fa sempre piacere, ma la signora Daniela ha fatto di più. Sorridente alla consegna del primo premio della Lotteria per il nuovo Centro oncologico, promossa dalle associazioni di volontariato, Daniela ha ricevuto 1000 euro di buoni sconto da spendere al Centro commerciale Campus. La consegna è avvenuta da parte di Massimo Masoni per il Centro commerciale Campus e di Maria Giovenzana presidente di Adisco e promoter della Lotteria.

“Mi fa molto piacere – ha detto Daniela – ma sono io che vorrei ringraziare voi e mettere a disposizione il mio tempo per fare volontariato in oncologia, è un’intenzione che ho da tempo e adesso può prendere corpo”. E così quel premio vinto si trasforma in una disponibilità di buone pratiche al servizio del grande obiettivo che è il Centro oncologico di Parma inteso non certo come edificio ma come un miglioramento continuo dell’accoglienza dei pazienti e umanizzazione delle cure e dei luoghi.

A lei si è unita la signora Mara, vincitrice dei prodotti di bellezza firmati Davines, che ha voluto ringraziare Maria Giovenzana e i sostenitori della raccolta fondi per il lodevole obiettivo.

Della lotteria per il Centro oncologico rimangono ancora da assegnare i seguenti biglietti: n. 14910; 1397; 6840; 5261; 6741; 3279; 7027; 7640; 5514; 7206; 7934; 14728; 1134; 12190. Chi fosse possessore di uno di questi può inviare una mail a insiemeconte@ao.pr.it per accordarsi sul ritiro.

E’ sempre possibile donare per il Centro oncologico con bonifico bancario (Fondazione Munus – Fondo Centro oncologico Iban IT 47 F 06230 12700 0000 38377020), tramite una delle associazioni in ambito oncologico di preferenza, nei punti di raccolta o negli eventi che espongono il logo “insieme con te