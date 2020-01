Lotto, a Borgotaro la più alta vincita del 2020: centrata una cinquina da oltre 312mila euro

Finisce a Borgo Val di Taro la vincita più alta conseguita al Lotto nel concorso di ieri, pari a 312.475 euro per effetto di una cinquina (cinque quaterne, dieci terni e dieci ambi) su tutte le Ruote sui numeri 2-7-20-38-83. Si tratta della vincita più alta centrata con il gioco del Lotto dall’inizio dell’anno, sopra ai 124.750 euro vinti a Bascape (PV) lo scorso 28 gennaio, ai 121.250 euro vinti a Biella lo scorso 7 gennaio e ai 95mila euro centrati a Roma lo scorso 25 gennaio. Secondo gradino del podio per i 62.375 euro vinti ad Ala (TN) con una quaterna (quattro terni e sei ambi) sulla Ruota di Bari con i numeri 4-11-41-44. Quattro le vincite realizzate nella provincia di Napoli per più di 88mila euro complessivi (24.900 euro ad Acerra, 18.300 euro a Ercolano, e due vincite da 22.500 euro ognuna con i numero 1-5-71 a Napoli). Il 10eLotto premia invece Bari, Napoli, Portico di Caserta (CE) e Sellia Marina (CZ) con quattro ‘nove’ con oro da 50 mila euro ognuno realizzati su estrazioni frequenti. Altre due vincite da 50mila euro l'una a Catania e Palermo con due ‘nove’ con oro realizzati con modalità Lotto. (cdn/AGIMEG)