Luna Park estivo 202: modifiche alla viabilità

Fino al 19 luglio, per lo svolgimento della manifestazione Luna Park estivo 2020, nell'area parcheggio di via Borsari (antistante intersezione via Luciani) - parcheggio scambiatore ovest - è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata, escluse le carovane-abitazioni degli operatori del Luna Park

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.