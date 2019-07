Lunedì iniziano i lavori per il rifacimento del porfido in via XXII Luglio

Da lunedì via XXII luglio sarà interessata dai lavori di rifacimento del porfido. I lavori andranno ad interessare il tratto di strada XXII Luglio, tratto compreso tra stradone Martiri della Libertà e borgo Regale, per fasi successive così organizzate per limitare al minimo i disagi.



Dalle ore 09:00 del 08/07/2019 al 26/07/2019, dalle 00:00 alle 24:00 :



Fase 1)



Strada XXII Luglio – da Stradone Martiri della Libertà a Via Linati intersezione esclusa –

Istituzione del divieto di circolazione.

Destituzione stalli di sosta, compresi ciclomotori e motocicli e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati.

Borgo Padre Onorio – all’intersezione con Via Primo Groppi

Destituzione stalli di sosta e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata.

Borgo Padre Onorio – da Via Primo Groppi a Stradone Martiri della Libertà

Inversione del senso di marcia con nuova direzione di percorrenza SudàNord

Via Madre Anna Maria Adorni

Inversione del senso di marcia con nuova direzione di percorrenza EstàOvest



In questa fase quindi i veicoli che normalmente percorrono accedono a strada XXII Luglio da stradone Martiri della Libertà verranno deviati sul seguente percorso:

Stradone Martiri della Libertà à borgo Primo Groppi à strada XXII Luglio.



Conseguentemente alla predetta deviazione avremo quindi l’inversione del senso di marcia di borgo Padre Onorio nel tratto compreso Stradone Martiri della Libertà e Borgo Primo Groppi, e via Madre Anna Maria Adorni.



Fase 2)



Strada XXII Luglio – da Via Linati a Via Madre A.M. Adorni escluse intersezioni –

Istituzione del divieto di circolazione.

Destituzione stalli di sosta, compresi ciclomotori e motocicli e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati.



Borgo Padre Onorio – all’intersezione con Via Primo Groppi

Destituzione stalli di sosta e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata.



Borgo Padre Onorio – da Via Primo Groppi a Stradone Martiri della Libertà

Inversione del senso di marcia con nuova direzione di percorrenza SudàNord.



Via Madre Anna Maria Adorni

Inversione del senso di marcia con nuova direzione di percorrenza EstàOvest.



Strada XXII Luglio – da Via Linati a Stradone Martiri della Libertà

Inversione del senso di marcia, con nuova direzione di percorrenza NordàSud.



In questa fase avremo la stessa deviazione della precedente fase per i veicoli in accesso alla ZTL fatto salvo consentire ai veicoli in uscita da via Linati di immettersi in strada XXII Luglio direzione stradone Martiri della Libertà



Fase 3)



Strada XXII Luglio – da Via Primo Groppi esclusa a Borgo Regale escluso –

Istituzione del divieto di circolazione.

Istituzione del senso unico alternato nei restanti tratti.

Destituzione stalli di sosta, compresi ciclomotori e motocicli e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati.



Borgo Regale

Inversione del senso di marcia, con nuova direzione EstàOvest



Borgo Padre Onorio – da Via Primo Groppi a Borgo Regale

Inversione del senso di marcia con nuova direzione di percorrenza SudàNord.



Via Primo Groppi

Inversione del senso di marcia con nuova direzione di percorrenza OvestàEst.

Destituzione degli stalli di sosta e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata.



Questa fase vedrà la riapertura dell’accesso di strada XXII Luglio da stradone Martiri della Libertà, pertanto i veicoli diretti a Nord verranno deviati sul seguente percorso:

Borgo Primo Groppi à Borgo Padre Onorio direzione Borgo Regale à Borgo Regale à strada XXII Luglio.



Questa fase quindi comporterà l’inversione del senso di marcia di Borgo Primo Groppi, Borgo Padre Onorio tratto compreso tra Borgo Primo Groppi e borgo Regale e borgo Regale.



Fase 4), per una durata di 5gg



Intersezione Strada XXII Luglio/Borgo Regale/Borgo Felino

Istituzione del divieto di circolazione.

Istituzione del senso unico alternato nel tratto da Via Primo Groppi al cantiere.



Borgo Padre Onorio – da Via Primo Groppi a Borgo Regale

Inversione del senso di marcia con nuova direzione di percorrenza SudàNord



Via Primo Groppi

Inversione del senso di marcia con nuova direzione di percorrenza OvestàEst



Strada XXII Luglio – da Borgo Riccio a Borgo Felino

Borgo Regale

Borgo Felino – da Borgo Tommasini a Strada XXII Luglio –

Istituzione del senso unico alternato.



Borgo Felino – da Vicolo dei Mulini a Borgo Tommasini

Inversione del senso di marcia, con nuova direzione di percorrenza Ovestà Est

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati.



Via Linati

Inversione del senso di marcia con nuova direzione percorrenza EstàOvest

Destituzione stalli ciclomotori all’intersezione con Borgo Felino e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata



Vicolo dei Mulini

Borgo Tommasini – da Borgo Riccio a Borgo Felino

Inversione del senso di marcia con nuova direzione di percorrenza SudàNord.



Borgo Riccio da Parma – da Borgo Tommasini a Strada XXII Luglio

Inversione del senso di marcia con nuova direzione di percorrenza OvestàEst..



Borgo Tommasini – lato Est, all’intersezione con Borgo Felino

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati



Questa fase della durata di circa 5 giorni lavorativi, Sarà la più impattante dato che verrà chiuso al traffico l’intersezione posta tra strada XXII Luglio, borgo Regale e Borgo Felino, conseguentemente i veicoli verranno deviati sulle seguenti direttici:

Strada XXII Luglio à via Linati à vicolo dei Mulini à borgo Felino à borgo Giacomo Tommasini à borgo Riccio da Parma.



Alternativamente potranno seguire anche il seguente percorso alternativo:

Strada XXII Luglio à Borgo Primo Groppi à borgo Padre Onorio direzione borgo Regale.



Questa fase quindi comporterà l’inversione del senso di marcia dei seguenti tratti stradali: via Linati, Vicolo dei Mulini, Borgo Giacomo Tommasini tratto compreso tra borgo felino e borgo Riccio da Parma, Borgo Riccio da Parma tratto compreso tra borgo Giacomo Tommasini e strada XXII Luglio, borgo Primo Groppi e Borgo Padre Onorio nel tratto compreso tra borgo Primo Groppi e borgo Regale.

Infine i tratti di strada afferenti all’intersezione oggetto di cantiere verranno messi a senso unico alternato e più precisamente: Borgo Regale, Borgo felino (tratto compreso tra strada XXII Luglio e borgo Giacomo Tommasini, e strada XXII Luglio nel tratto compreso tra Borgo Primo Groppi e borgo Regale.



Per tutta la durata del cantiere verrà destituita dell’isola ambientale Borgo Tommasini, Borgo Santa Chiara e Via Sauro e contestuale disattivazione del sistema di rilevamento elettronico dei transiti.



I titolari di posto auto interni, nei momenti di inagibilità dei relativi passi carrabili, potranno ottenere titoli di sosta in ZTL 2 e Zona 7, rivolgendosi allo sportello Infomobility presso il Centro Servizi al Cittadino del DUC.