Macello Sassi, "L'azienda non paga gli stipendi": sciopero e presidio dei lavoratori

Nella mattinata di oggi, lunedì 23 luglio, i lavoratori del Macesso Sassi di Colorno hanno dato vita ad un presidio davanti ai cancelli, che durerà fino alle ore 14. Nella giornata di oggi infatti il sindacato ha proclamato lo sciopero per chiedere il pagamento degli stipendi.

"La Flai Cgil di Parma -si legge in una nota- e tutti i lavoratori della Carne Time Srls, operante da tempo nel cantiere colornese di Sassi Spa, riuniti in assemblea lo scorso 18 luglio, hanno proclamato due intere giornate di sciopero a partire dal prossimo lunedì 23 luglio.



Lo sciopero è motivato dal fatto che all'ennesimo cambio d'appalto, le cui motivazioni restano incomprese, uno dei responsabili della Carne Time Srls risulterebbe, insieme al commercialista, coinvolto nell'operazione "The Butcher" della Guardia di Finanza di Milano, dove ha sede la suddetta azienda.



A seguito di quanto sta accadendo la Carne Time Srls non ha pagato tutti gli stipendi, ovvero ha dato acconti senza nemmeno consegnare le buste paga, penalizzando così i lavoratori che rischiano ancora una volta di ripartire dalla casella di partenza con meno diritti e condizioni peggiori.



La FLAI CGIL di Parma da tempo richiama il committente alla sua responsabilità sociale come imprenditore, proponendo un modello organizzativo finalizzato a stabilizzare progressivamente i lavoratori che da oltre dieci anni operano nello stesso stabilimento, ovviando così alle problematiche inerenti alle differenze retributive.



Nel frattempo, protraendosi tale inaccettabile situazione e in assenza di rassicurazioni da parte della direzione aziendale, del Consorzio CPL e del Macello Sassi, FLAI CGIL Parma e tutti i lavoratori della Carne Time Srls proclamano un pacchetto di 24 ore di sciopero a partire da lunedì 23 luglio, invitando tutti i colleghi lavoratori della Sassi Spa a partecipare per sostenerli nella lotta per la dignità. Le ulteriori ore di sciopero verranno programmate e comunicate nei prossimi giorni".