Maestra parmigiana litiga su Twitter con un fumettista: poi si incontrano e lo sposa

Una maestra di Parma, Valentina Uccheddu, ha incontrato una persona speciale - che il 17 giugno diventerà suo marito - durante un litigio su Twitter. E' l'incredibile vicenda che coinvolge la donna parmigiana e Moreno Burattini, 57enne fumettista (scrive le storie del celebre “Zagor” per l’editore Bonelli), residente nel pistoiese.

I due battibeccano – la storia l’ha raccontata il quotidiano “Il Tirreno” - poi decidono di scriversi privatamente per chiarirsi. Il dialogo prosegue nel tempo e i due scelgono di incontrarsi di persona. Burattini viaggia dalla Toscana a Milano in treno per lavorare alla case editrice: la donna gli chiede di fermarsi a metà strada tra Milano e Parma, ovvero a Piacenza, per bere un caffè. I due chiacchierano ai Giardini Margherita di Piacenza fino a sera, tanto che rimangono chiusi all’interno e decidono di scavalcare per uscire. Poi arriva la proposta di nozze sui social, dove si sono conosciuti. Il matrimonio si terrà il 17 giugno, con pochi invitati.