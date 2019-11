Parmense flagellato dal maltempo: allagamenti, crolli e disagi per la neve

Le fortissime piogge che stanno colpendo Parma e la provincia, soprattutto le zone del nostro Appennino, stanno provocando numerosi disagi, oltre che alla circolazione stradale, anche per quanto riguarda la corrente elettrica e le linee telefoniche. Nel corso delle ultime ore infatti un nubifragio si è abbattutto in varie zone della città, ha riguardato anche diversi comuni della provincia e le zone collinari e montane.

Se in Appennino sono arrivate le prime nevicate - intorno agli 800 metri a Corniglio, Monchio, Palanzano e Tizzano si sono registrati 15 centimetri di neve - in città alcuni sottopassi della tangenziale si sono allagati. Molte le chiamate e gli interventi dei Vigili del Fuoco, partiti dalla caserma di via Chiavari. I disagi per quanto riguarda la corrente elettrica e le linee telefoniche si stanno registrando soprattutto nelle zone montane. Nel comune di Tizzano Val Parma, in località Reno, è crollata una stalla che ospitava alcuni maiali.

Aggiornamenti a breve