Maltempo, allagamenti a Borgotaro e Albareto: attesa la piena del Taro

Un nubifragio si è abbattuto nella giornata di oggi, lunedì 29 ottobre, su Parma e provincia. Oltre alla città, dove si sono registrati alcuni allagamenti come in via Paradigna, anche molti Comuni del territorio sono stati coinvolti. Le piogge torrenziali hanno provocato smottamenti, allagamenti e disagi alla circolazione stradale: a Borgotaro ed Albareto le situazioni più critiche: sono in corso numerosi interventi da parte dei Vigili del Fuoco.

Ad Albareto alcuni capannoni sono allagati mentre nel quartiere San Rocco di Borgotaro gli operatori del 115 stanno intervenendo con le idrovore per far uscire l'acqua che ha invaso le strade. Una persona, che si trovava in un sottopasso a rischio, è stata tratta in salvo. Il sindaco di Borgotaro ha sottolineato a Parmatoday che la situazione è sotto controllo e che il Taro è costantemente monitorato. Per precauzione, per ora, è stato chiuso solo il ponte di Branzone.

A Fornovo ci si prepara alla piena del Taro: quattro squadre della Protezione Civile sono al lavoro per tenere d'occhio i punti più critici. A Sorbolo il sindaco Nicola Cesari ha avvertito i cittadini su Facebook di fare attenzione al vento forte: "Non si registrano criticità alla rete dei nostri torrenti e canali - ha scritto. Fate molta attenzione però al vento forte che può riservare qualche pericolo soprattutto se sottovalutato. Segnalateci al seguente numero 340 5150825 o in posta privata eventuali criticità (es. rami o pali pericolosi), in modo da poter intervenire. Grazie a tutti come sempre per la collaborazione".

