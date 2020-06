Maltempo: allerta per piogge e temporali in Appennino e in pianura

La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha diramato un'allerta meteo per temporali e pioggie nella giornata di mercoledì 17 giugno, valida anche per quanto riguarda il territorio della provincia di Parma.

Nella mattina del 17 giugno, un'altra perturbazione porterà piogge sparse di tipo anche temporalesco, localmente intense, sulle aree di collina dell'Emilia. Nel corso della giornata i fenomeni si estenderanno alle zone di pianura, in particolare quelle comprese tra la via Emilia ed il fiume Po. In previsione il passaggio del maltempo si dovrebbe esaurire nella giornata di giovedì 18 giugno.

L'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, sulla base dei dati previsionali del Centro Funzionale Arpae E-R, ha emesso l’Allerta numero 45 del 2020, valida da mezzogiorno di martedì 16 giugno a tutta la giornata di mercoledì 17:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Allerta Gialla per Temporali sulle macroaree G, H, F, E, D, C (tutta l'Emilia centro occidentale, da Piacenza a Bologna, comprendendo aree di crinale, di collina e di pianura). La Romagna non è coperta dall'Allerta, ad esclusione del Ravennate.