Maltempo in arrivo: temporali e grandine

Si prevedono condizioni di instabilità per la giornata di sabato 25 agosto già nelle prime ore del mattino con temporali, localmente anche di forte intensità, che interesseranno prevalentemente le pianure prospicienti il fiume Po. A partire dal pomeriggio sono inoltre previste linee temporalesche organizzate, anche di forte intensità, più probabili sui settori romagnoli. Un ulteriore impulso di aria umida e instabile interesserà l'Emilia Romagna dalla serata di sabato a partire dai settori occidentali, con piogge diffuse e fenomeni temporaleschi organizzati anche di forte intensità, in transito sul resto della regione nel corso della notte. Non si escludono forti raffiche di vento e grandinate.