Maltempo, frana tra Ravarano e Chiastre: strada bloccata

Una grossa frana si è staccata, nelle prime ore della mattinata di oggi, giovedì 5 dicembre, lungo la strada provinciale tra Ravarano e Chiastre, nel comune di Calestano. Alcuni grossi massi sono infatti caduti sulla strada, rendendo impossibile l'accesso dei veicoli. La strada è stata chiusa: sono in corso gli interventi per la rimozione dei massi e la messa in sicurezza dell'area.