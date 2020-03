Maltempo: neve in arrivo sull'Appennino parmense oltre i 300 metri

Mareggiate e vento forte in costa e neve fino alla collina in arrivo in Emilia-Romagna. Lo annunciano Arpae e Protezione civile regionale con una allerta gialla valida fino al 26 a mezzanotte che pero' prevede una intensificazione. Le correnti fredde nord-orientali gia' arrivate in regione manterranno ancora temperature inferiori alla media climatologica e "determineranno venti forti su tutto il settore costiero e sui crinali appenninici, con intensita' medie previste attorno ai 60-70 chilometri orari ma con temporanei rinforzi di intensita' superiore". Sui rilievi centro-orientali quindi su tutto l'Appennino da Parma alla Romagna scendera' la neve, fino ai 300-400 metri di quota, con possibili accumuli compresi tra i 5-15 centimetri nelle zone collinari e i 10-30 cm nelle zone di alta montagna. Le temperature sono previste sotto lo zero nelle aree montane. Quanto al mare, sara' agitato al largo con altezza dell'onda compresa tra i 2,5 e 3,2 metri. La concomitanza di onda e marea potra' determinare fenomeni di criticita' costiera, avvisano ancora Protezione civile e Arpae

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.