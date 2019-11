Maltempo: nuova allerta arancione in Appennino

A partire dalla serata di giovedì 7 novembre è previsto l’arrivo di una perturbazione che provocherà piogge innanzitutto sui rilievi centro-occidentali e la corrispondente pianura, per poi estendersi all'intero territorio regionale nella giornata di venerdì 8 (in attenuazione dalla serata). La situazione è caratterizzata da condizioni di instabilità, con afflusso di aria più fredda di origine atlantica, e da terreni imbevuti dalle piogge dei giorni scorsi.

Le piogge potranno risultare anche a carattere di rovescio temporalesco di tipo organizzato sulle zone di crinale del settore centro-occidentale, assumendo carattere nevoso sulle cime appenniniche (zero termico intorno ai 1600 metri).

La ventilazione lungo i rilievi si disporrà da Sud Sud/Ovest, divenendo forte lungo il crinale appenninico, con venti di ricaduta sulla Romagna con valori compresi tra 62 e 74 Km/h, e raffiche localmente superiori.

Ognuno di questi fenomeni è previsto in attenuazione nella giornata di sabato.

È stata emessa una nuova Allerta - la numero 98/2019 – valida dalle 12.00 di giovedì 7 alle 24.00 di venerdì 8 novembre, così dettagliata:

Codice Arancione per rischio Idrogeologico sulla zona G (colline fra Parma e Piacenza); Codice Giallo per rischio idrogeologico sulle zone E, C e A (tutti i crinali e le zone pedecollinari fra Parma e la Romagna);

Codice Giallo per rischio Idraulico sulle zone C, E, G (collina centro-occidentale);

Codice Giallo per Temporali sulle zone E e G (collina fra Modena e Piacenza);

Codice Giallo per Vento sulle sottozone A1 e A2, B1, C1, E1 e G1 (l’intero crinale appenninico e la pianura romagnola).