Maltempo, si allaga una stalla a San Michele Tiorre: salvati gli animali

Il maltempo che si sta abbattendo anche sul territorio del parmense da alcuni giorni ha provocato alcuni disagi a San Michele Tiorre, all'interno di una stalla di via Trieste. Nella notte infatti le forti piogge hanno provocato l'allagamento della struttura, che ospita 30 capi di bestiame. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco - partiti dalla caserma di Langhirano: gli operatori del 115 hanno lavorato per tre ore e sono riusciti a prosciugare l'acqua che si trovava all'interno della stalla. Gli animali quindi non hanno avuto conseguenze. La fogna era intasata: i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l'area, dopo averla ripulita.