Maltempo, danni a Parma e provincia: grosso ramo cade in viale Mentana

Pioggie intense, temporali e vento forte. Nel pomeriggio di oggi, martedì 12 giugno, una nuova ondata di maltempo si è abbattuta su Parma e provincia. In viale Mentana i Vigili del Fuocoe e gli agenti della Municipale sono al lavoro per un grosso ramo che si è spezzato ed è caduto sull'attraversamento pedonale e sulla pista ciclabile. Pericolo anche a Fraore lungo la via Emilia: alcuni rami si sono spezzati ed ora si trovano sulla carreggiata. A Fidenza un forte temporale ha provocato alcuni danni. Le immagini ci sono state inviate via WhatsApp da Mirko Fornataro (Il lupo di Colliano).

Aggiornamenti a breve

Inviateci video ed immagini al numero WhatsApp 3494739690 o su Facebook