Maltempo: timore per l'innalzamento del livello del Po

Maltempo a Parma e provincia. Per le prossime ore le previsioni atmosferiche parlano di nuove precipitazioni che si sbbateranno sul territorio della provincia di Parma ed in città: dopo la tregua di queste ore quindi prepariamoci a nuovi temporali e a piogge torrenziali. I livelli dei fiumi, per esempio il Ceno ed il Taro, sono rientrati nella norma mentre il Grande Fiume si sta alzando, giorno dopo giorno. Secondo l'Aipo il Po si è alzato di oltre 5 metri nelle ultime 48 ore, con riferimento al rilevamento sul ponte di Pecca, in provincia di Pavia. Nelle prossime ore il livello dovrebbe alzarsi anche nel territorio parmense. Secondo Aipo "nelle prossime 24 ore il livello del Po raggiungerà livelli di “criticità ordinaria” (superamento della prima soglia di criticità) nel tratto piemontese, tra gli idrometri di S.Sebastiano e Casale Monferrato e di “criticità moderata” (superamento della soglia 2) all’idrometro di Valenza Po, per effetto del consistente apporto del fiume Sesia. Pur con incremento dei valori, per ora la situazione rimane di “criticità assente” sulla restante parte dell’asta del Po"