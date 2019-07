Maltempo, ritardi, treni cancellati e allagamenti: ecco la situazione

Il maltempo che sta interessando l’Emilia-Romagna e la Toscana sta provocando sensibili rallentamenti alla circolazione ferroviaria.

Sulla linea convenzionale Bologna – Piacenza il traffico ferroviario è stato sospeso dalle ore 14.45 alle ore 19.20 del 27 luglio fra Lavino e Castelfranco Emilia sul binario in direzione Piacenza per la presenza di rami sul locomotore del Regionale 11536 (Ancona-Piacenza). La circolazione ferroviaria è proseguita a senso alternato su un solo binario con ritardi fino a 40 minuti.

In Emilia-Romagna, sulla linea Bologna-Rimini, il traffico ferroviario è stato sospeso fra Gambettola e Santarcangelo di Romagna, in direzione Rimini, alle 17.20 circa per il soccorso al treno EuroCity 85 per avaria del locomotore colpito da un fulmine. La circolazione ferroviaria è proseguita a senso alternato su un solo binario. Registrati ritardi medi di 60 minuti, con punte massime di 120 minuti.

In Toscana il traffico ferroviario ha registrato rallentamenti, fra le 15.40 e le 18.45 sulla linea Direttissima Firenze – Roma fra Arezzo e Chiusi per un forte temporale con abbondate grandine, che ha colpito la zona causando anomalie ai sistemi di gestione in sicurezza della circolazione ferroviaria. I convogli sono stati prevalentemente istradati sulla linea convenzionale, la cosiddetta Lenta, con ritardi medi di 40 minuti e punte massime di 60 minuti.

Dalle 16.40 alle 17.20 traffico sospeso nella stazione di Arezzo per l’allagamento, in seguito all’abbondante pioggia, della sede ferroviaria e il sottopassaggio pedonale, e disconnessione dei sistemi di gestione in sicurezza del traffico ferroviario.