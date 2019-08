Manici vince anche in Garfagnana

Salgono a 4 le vittorie in questa stagione per Stefano Manici impegnato domenica 4 Agosto nella gara di Campionato italiano velocità in salita che sì è svolta in Garfagnana (LU) sul percorso "Gragnana - Varliano". Il percorso molto tecnico e tortuoso quest 'anno riasfaltato in alcuni tratti è stato perfettamente allestito dal Moto Club Ducale di Parma ed ha visto al via circa 170 piloti tra italiani e stranieri visto che la tappa era valida anche per il Campionato Europeo salita.

Manici, già dalle prove si è trovato a suo agio sul tracciato toscano conquistando la pole, ma in gara uno complice una soluzione tecnica nuova apportata alla moto ha commesso alcuni errori di guida riportando un distacco di 0.09 dal diretto avversario Martinelli che ha quindi vinto la manche. In gara due invece le cose sono andate diversamente con Manici che ha guidato benissimo staccando il miglior tempo della categoria vincendo quindi sia la manche che la gara. Per il campionato nulla è variato e Manici resta al comando con soli due punti sul secondo Martinelli. Ora vi sarà una pausa estiva ed il campionato riprenderà il 7/8 settembre a Volterra.