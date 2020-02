Manutenzione verde: l'Assessore Alinovi incontra i rappresentanti dei quartieri

Manutenzione del patrimonio arboreo, l'Assessore Michele Alinovi incontri i rappresentati dei Quartieri Cittadella, Pablo, Molinetto, Parma Centro e Cortile San Martino, martedì 18 febbrio, alle 21, nella sede dell'ex Podere Bizzozero, in via Bizzozero, 19, piano terra. Il momento, aperto al pubblico, sarà l'occasione per definire un piano di interventi concordato e condiviso, in base alle esigenze espresse dai partecipanti. Oltre ai rappresentanti dei Consigli dei Cittadini Volontari dei Quartieri coinvolti, ci saranno anche i rappresentanti delle associazioni che hanno aderito alla rete "Per Parma la città verde