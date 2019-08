Maratona running: tutte le modiche alla viabilità

Sabato 31 agosto 2019 dalle ore 15:30 alle ore 19:00 e Domenica 1 settembre 2019 dalle ore 07:00 alle ore 12:00:

Via Mons. Pelicelli.

Istituzione del divieto di circolazione eccetto mezzi di soccorso ed emergenza.

Domenica 1 Settembre 2019, dalle ore 07:00 alle ore 10:30 Via Carmignani

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati

Via Torrente Bardea – lato Nord, da Via Zanguidi a Via Torrente Termina –

Via Raimondi – lato Est

Via Siligato, lato Sud, da Via Balestrazzi a Via Pelizzi

Via Pelizzi – lato Ovest

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata.

Domenica 1 Settembre 2019 dalle ore 09:00 alle ore 10:15 e comunque sino a cessate esigenze: Istituzione del divieto di circolazione al passaggio dei podisti nelle seguenti strade (percorso gara podistica denominata 11° Montanara Running):

− Via Pelicelli;

− Via Zanguidi;

− Via Lago Scuro;

− Via Sporzana;

− Via Torrente Bardea;

− Strada Montanara da Carmignani a Via Raimondi;

− Via Raimondi;

− Via Ognibene – da Via Jacchia a Via Raffaello;

− Via Jacchia da Via Campioni a Via Balestrazzi;

− Via Campioni da Via Jacchia a Via Balestrazzi;

− Via Balestrazzi – da Via Campioni a Via Siligato;

− Via Siligato da via Balestrazzi a via Pelizzi;

− Via Pelizzi;

− Via Raffaello da via Ognibene a via Tiziano;

− Via Tiziano da Via Raffaello a Via Carmignani;

− Via Carmignani da via Tiziano a strada Montanara;

Per il tempo strettamente necessario, chiusura alla circolazione stradale delle intersezioni interessate dal passaggio della gara podistica e successivamente progressiva riapertura di tutto il tracciato. L’Azienda Tep S.p.A provvederà alla deviazione dei bus interessati dando opportuna comunicazione dei percorsi alternativi delle linee di trasporto pubblico locale alla cittadinanza. Alla Polizia Municipale è consentito il rilascio di eventuali deroghe e permessi.