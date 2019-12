"Nicola Cesari è l'amante di Maria Elena Boschi": il sindaco di Sorbolo smentisce

"Il sindaco di Sorbolo Nicola Cesari è l'amante o fidanzato di Maria Elena Boschi". Il sito Dagospia ha diffuso, sul suo sito internet, la presunta relazione - subito smentita dal primo cittadino del Pd, passato al partito Italia Viva di Renzi come la Boschi - tra l'onorevole Boschi, 38enne capogruppo di Italia Viva alla Camera e il primo cittadino di Sorbolo. Al settimanale Chi Maria Elena Boschi aveva rilasciato alcune dichiarazioni: "Il fatto che non sia sposata o che non abbia un compagno ufficiale, non vuol dire che in questi anni sia sempre stata sola. Sono stata brava a vivere la mia storia importante senza che nessuno se ne accorgesse. Eravamo entrambi liberi, non c'erano problemi".

"Gli unici boschi che ho sempre e solo desiderato nella mia vita - ha scritto Nicola Cesari su Facebook - sono quelli dove vado per funghi. Albareto, Borgotaro ecc... E posso dimostrarlo con tutti i permessi pagati! Peccato a volte aver pagato il permesso senza averne trovati".