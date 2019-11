Mario Menegatti nuovo Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali

Mario Menegatti, professore ordinario di Economia Politica, sarà il Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Parma.

Le elezioni si sono svolte oggi, martedì 5 novembre. Il prof. Menegatti ha ottenuto, al primo turno di votazioni, 57 voti su 69 votanti (79 gli aventi diritto). Per questa prima votazione, ai sensi dello Statuto dell’Università di Parma, era necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Questi i risultati ufficiali comunicati dalla Commissione elettorale:

· Mario Menegatti 57

· Annamaria Olivieri 1

· Cristina Ziliani 1

· schede bianche 8

· schede nulle 2

Il prof. Menegatti resterà in carica per il quadriennio 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2023.

CV di Mario Menegatti

È Professore Ordinario di Economia Politica presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Parma, dove è titolare degli insegnamenti di Istituzioni di Macroeconomia e Macroeconomia Avanzata (1° modulo).

Posizione Accademica

Novembre 2010 – oggi: Professore di 1° fascia in Economia Politica presso l’Università di Parma.

Dicembre 2005 – Ottobre 2010: Professore di 2° fascia in Politica Economica presso l’Università di Parma.

Marzo 2002 – Dicembre 2005: Ricercatore in Politica Economica presso l’Università di Parma.

Titoli di studio

Luglio 1997: Laurea in Economia e Commercio presso la Facoltà di Economia dell’Università di Parma (110/110 e lode).

Giugno 1999: Master in Economics (DEA en Sciences Economiques) presso l’Université Libre de Bruxelles (titolo conseguito “avec grande distinction”).

Febbraio 2001: Dottorato di Ricerca in Economia Politica presso l’Università di Pavia.

Principali incarichi presso l’Università di Parma

Giugno 2011 – oggi: Presidente del Comitato scientifico dell’Area 13 “Scienze Economiche e Statistiche” dell’Università di Parma.

Luglio 2015 - Ottobre 2017: Coordinatore del Dottorato in “Economia e Scienze Sociali” dell’Università di Parma.

Settembre 2012 - Dicembre 2016: Coordinatore dell’Area di Scienze Economiche del Dipartimento di Economia.

Dicembre 2010 - Novembre 2012: Coordinatore del Corso di Laurea triennale in Economia e Management dell’Università di Parma.

2007 – 2009: Direttore del Corso di Perfezionamento post laurea in “Lavoro, Welfare e Risorse Umane” dell’Università di Parma.

Attività scientifica

I principali interessi di ricerca di Mario Menegatti riguardano la teoria delle decisioni in presenza di rischi, con applicazioni alla teoria dell’utilità, alle scelte di risparmio ed alla prevenzione di rischi finanziari. Altri interessi di ricerca recenti riguardano le applicazioni della teoria delle decisioni in campi differenti fra cui l’ambito medico-sanitario ed i modelli per l’individuazione delle frodi.

È autore di due monografie e diversi articoli su riviste scientifiche internazionali fra cui Proceedings of the National Accademy of Sciences of the United States of America, Journal of Economic Theory, Economic Theory, Journal of Risk and Insurance, Journal of Risk and Uncertainty, Journal of Economic Behavior and Organization, European Journal of Operational Research e European Journal of Health Economics.

Collaborazioni scientifiche con soggetti non accademici

Oltre a diverse collaborazioni accademiche sia in ambito nazionale che internazionale (con Francia, Belgio, USA e Cina), Mario Menegatti ha svolto attività di ricerca scientifica anche collaborando con diversi soggetti non accademici fra cui il Joint Research Centre della Commissione Europea (2018-oggi), Il Ministero del Lavoro (2006-2007), la Regione Emilia-Romagna (2003-2011) e IRER-Regione Lombardia (2005-2008).