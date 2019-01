Martina Esposito: da Langhirano al concorso Miss BluMare 2018

Lei è Martina Esposito, nata a Parma il 27 febbraio 1993, residente a Mattaleto, una località di Langhirano in provincia di Parma. Martina é diplomata all’istituto Tecnico Macedonio Melloni di Parma in perito tecnico aziendale con corrispondenza in lingue estere. Questa bellissima ragazza, sportiva, umile e gentile, adora ballare, guardare film e ascoltare musica. Dalla musica romantica alla musica pop. Dai film di genere comico, all’avventura, dai thriller ai film d’amore. Martina è un’ inguaribile romantica, che crede nell’amicizia e nell’amore, i sentimenti alla base della sua vita. Sono questi i principali elementi che la rendono felice e che la accompagnano in ogni momento della giornata. Martina ama sfoggiare la sua bellezza sulle passerelle, infatti i suoi sogni nel cassetto, sono viaggiare e fare la fotomodella e proprio di recente ha partecipato al concorso Miss BluMare 2018, sulla nave da crociera MSC Meraviglia, conquistando la fascia “Miss Moda Glamour". Oltre all’attività sportiva e alle sfilate, Martina si diletta nella cura della persona, in modo particolare nella cura delle unghie, impiegando il suo tempo libero facendo “Nail Art”.