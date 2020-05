Mascherine e banchi distanziati: ecco come si rientrerà a scuola nel parmense

Banchi distanziati, percorsi differenziati all'interno degli edifici, disinfestazioni, misurazione delle temperatura, entrata in classe a scaglioni. Ecco come si rientrerà a scuola, anche nel parmense, a partire dal mese di settembre. Il Ministero dell'Istruzione infatti ha presentato una prima bozza delle nuove regole alle forze sociali.

Punti cardine della bozza presentata ai sindacati la sicurezza del personale scolastico e le prescrizioni ai capo ai presidi, che dovranno assicurare le informazioni e la formazione dei lavoratori e di tutti coloro che entrano nelle scuole, insieme a un piano di pulizia e sanificazione.

Si prevede per gli adulti che entreranno negli edifici scolastici l'obbligo di indossare la mascherina, mentre per quanto riguarda gli studenti bisognerà valutare la questione nel rispetto delle norme generali relative ai minori. Si punta a ridurre al minimo gli ingressi negli edifici da parte di esterni, genitori compresi, e per tutti ci sarà la misurazione obbligatoria della temperatura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Imperativo poi mantenere le distanza, dentro e fuori la scuola. Per evitare assembramenti al momento dell'entrata e quello dell'uscita, si prevedono studenti in fila come già avviene per i supermercati e ingressi scaglionati per le classe, con almeno 15 minuti di differenza.