Master in Comunicazione digitale, mobile e social dell’Università di Parma

Non è solo un titolo o un claim pubblicitario, ma un progetto formativo che guarda avanti. A partire, certo, dalla forte domanda, al momento non soddisfatta, di competenze e professionalità legate al mondo digitale. Ma avendo come obiettivo la formazione di comunicatori e giornalisti capaci di immaginare il mondo che verrà, avendo gli strumenti e le abilità professionali per governarlo.

E’ in corso una vera e propria rivoluzione che i comunicatori e i giornalisti devono raccontare nello stesso tempo in cui ne sono convolti in prima persona. I media sono infatti fra i settori più esposti alla potente innovazione tecnologica in corso e che già ci fa vedere e in molti casi ci costringe a fare i conti con oggetti, pratiche e comportamenti inediti. Scrivere, produrre immagini e video per il web e i social richiede infatti modalità non tradizionali e l’uso di strumenti ( app e tool) che scaturiscono dalla crescente importanza delle tecnologie mobili, del trattamento dei dati, dell’intelligenza artificiale, di internet delle cose ( IoT).

Automobili che si guidano da sole. Semafori intelligenti e frigoriferi che ordinano la spesa. Test genetici consegnati via email e droni per il trasporto delle persone e non solo della pizza. Verdure e frutta prodotte senza terra. Ecco alcune delle mirabolanti notizie che annunciano che il “ futuro è adesso”. Un futuro che il master affronterà in presa diretta. Attraverso un percorso teorico-pratico molto orientato “al fare”. I 13 insegnamenti ( da informatica a content e web marketing, da social media a strategie visuali, da web reporting a pubblicità online) saranno infatti integrati da numerosi laboratori molto verticali ( su data science e data journalism, foto-video in mobilità, grafica e web design, video e stop motion, wordpress) e da tre project work ( PW) che consentiranno di lavorare in presa diretta col futuro. Cioè di sviluppare idee, progettare contenuti, gestire campagne di comunicazione e ufficio stampa lungo l’intero percorso del master.

Il primo PW riguarderà la manifestazione “The Future. Next stop Parma” , la rassegna inaugurata lo scorso maggio-giugno che sarà replicata il prossimo anno, nell’ambito di Parma 2020. Il secondo Pw sarà legato all’avvio della circolazione su strade normali dell’auto automatica, o che si guida da sola, che sarà ufficializzato sempre il prossimo anno. Il referente è il Vision Lab di Alberto Broggi. Il terzo PW sarà sviluppato in direzione dell’individuazione e sperimentazione di nuovi format comunicativi, soprattutto social, in stretta collaborazione ( sperabilmente) e principali con i diversi media cittadini.

Il master inizierà in novembre e terminerà nel luglio 2020. Le iscrizioni si chiuderanno il 21 ottobre, il colloquio d’ammissione sarà dieci giorni dopo e potrà essere sostenuto anche a distanza, in video call. L’edizione 2019-20 sarà presentata martedì 8 ottobre, presso il Polo didattico di via D’Azeglio, Aula K 14, ore 10.30 e potrà essere seguita anche in streaming.

Docenti universitari e professionisti fra i più accreditati segnalano un master che si rivolge anche a chi già lavora: le lezioni sono infatti concentrate nei fine settimana (venerdi’ tutta la giornata, sabato mattina e un giovedì al mese). Rispetto ad analoghi master è quello che ha il prezzo migliore e che offre un rapporto docenti-studenti molto personalizzato e comunitario.

Per informazioni

tel. 0521 032355, e-mail italiano@unipr.it, sito web www.webmediamaster.unipr.it,