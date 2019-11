Mattarella inaugura l'anno accademico

Auditorium Paganini strapieno per l'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella nostra città in occasione dell'inaugurazione dell'Anno Accademico dell'Università di Parma. Il Presidente è stato accolto da una folla che lo ha applaudito.

"L’apertura di quest’anno accademico - ha sottolineato il presidente della Provincia di Parma Diego Rossi - è importante per la nostra Università, i segnali di ripresa rappresentano ottimismo e fiducia per il nostro territorio, un’eccellenza in questi anni. La nostra università forma i cittadini che ci aiuteranno a migliorare il tessuto socio-economico".



"Oggi è una giornata speciale - ha dichiarato il sindaco di Parma Federico Pizzarotti- ringrazio il Magnifico Rettore per questa magnifica idea di coinvolgere il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’inizio dell’anno accademico, per una città fortemente universitaria e orgogliosa di rappresentare la comunicato di appartenenza, inizia nel segno della sostenibilità economica e sociale, oltre che ambientale. Perché la comunità che viviamo la costruiamo noi".

In questi ultimi quattro anni in Regione -ho sottolineato il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini - c’è stato un aumento del 30% degli iscritti all’università. Stiamo diventando attrattivi e 5 anni fa con il patto del lavoro, abbiamo cominciato questa sfida. Se questa terra è stata la prima per crescita, export, ha visto ridotta la disoccupazione fino al 5%, se vogliamo garantire un futuro abbiamo bisogno di investire sulla sostenibilità. Le manifatture, il turismo, la cultura e il sapere. Noi possiamo vincere la sfida della competitività con i paesi più forti solo se puntiamo sulla qualità. Stiamo investendo molto sul futuro, sul diritto allo studio (prima regione in Italia). Dall’Unione Europea abbiamo ottenuto 120 milioni di euro, investiremo una parte di questi nell’elenco lavoro".