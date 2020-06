Mattarella nomina Monica Bettoni, dottoressa volontaria a Vaio, cavaliere della Repubblica

“In ogni cosa che si fa, in ogni mestiere, nulla è più importante della passione che ci si mette. E nella battaglia contro il covid la passione di tantissimi è stata determinante per proteggere le Comunità. Per questo mi ha emozionato sapere che tra i 57 nuovi cavalieri della Repubblica scelti dal Presidente Sergio Mattarella tra coloro che hanno combattuto il virus, divenendo un esempio per tutti, c’è Monica Bettoni, medico che a 69 anni con una passione senza fine si è arruolata volontaria e ha prestato servizio nell’Ospedale di Vaio”. Il Sindaco di Fidenza, Andrea Massari, saluta così l'onorificenza concessa dal Capo dello Stato ai connazionali che si sono "particolarmente distinti nel servizio della comunità durante l'emergenza coronavirus”.

FIDENZA E VAIO RACCONTATI DALLA DOTTORESSA BETTONI

In una sentita dichiarazione video che ha inviato al Comune, la dottoressa Bettoni ha ripercorso i giorni del suo servizio. “Questa onorificenza la dedico a tutti i colleghi e gli operatori che ho conosciuto che in questa emergenza hanno continuato a lavorare e ad onorare la professione e non si sono fatti paralizzare dalla paura. Conserverò sempre il ricordo di quei giorni – ha detto la Bettoni –. Ho imparato molto dal lato umano e professionale, soprattutto dalle capacità che tutto il personale sanitario ha saputo dimostrare. Erano quasi tutte donne, giovani, che si sono confrontate con questa infezione così complessa, rimboccandosi le maniche, dando risposte alle famiglie. Mi ha molto colpito anche l’ospitalità di Fidenza. Ringrazio il Sindaco e l’Amministrazione che sono riusciti a rendermi meno faticoso il soggiorno. Spero di ritornare a Fidenza, di poter godere delle bellezze della città e di poter rivedere i giovani colleghi con cui ho lavorato che sono la speranza del futuro”

UN ESEMPIO CHE PARLA A TUTTI

“Ci voleva coraggio per aderire a quella chiamata, come Monica sono stati tantissimi i medici e gli infermieri che hanno risposto all’appello, a dimostrazione che prendersi carico della salute e della vita delle persone è una scelta che nasce nel cuore, prima che dal dovere professionale – prosegue Massari –. Ho sentito Monica per farle i complimenti a nome di tutta la Città di Fidenza, l’ho trovata

sorpresa ed emozionata, come è giusto che sia in queste occasioni. E sono davvero onorato di quanto Monica e non da oggi ha sempre detto dell’Ospedale di Vaio e del team di professionisti che lì lavorano”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco, la storia di Monica Bettoni, ha abbia un significato speciale non solo perché parliamo di un dottore che ha servito Fidenza, nell’Ospedale che ha saputo creare oltre 300 posti letto covid. “Monica è stata una senatrice della Repubblica (e questo plauso è a prescindere dal partito in cui ha militato), ha ricoperto incarichi di governo al massimo livello al Ministero della Sanità e ha diretto

proprio quell’Istituto Superiore di Sanità di cui tutti abbiamo letto durante i mesi del lockdown, alla ricerca spasmodica di notizie. Penso che il suo sia un messaggio civico molto forte, la testimonianza che alla nostra pazza Italia si può volere bene davvero, restituendole tanto – chiosa il Sindaco –. Anche a costo di rischiare la vita. Non dimentichiamo nemmeno per un secondo che i medici e gli infermieri – tutti: di ruolo, volontari, in pensione o in servizio altrove – hanno fatto proprio questo proteggerci. Ricordiamocelo quando qualcuno dirà che la battaglia con il virus è sostanzialmente finita e che la mascherina può essere un optional”