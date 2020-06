La maturità ai tempi del Covid-19: prova orale per 3.500 studenti parmigiani

Hanno preso il via oggi, mercoledì 17 giugno alle ore 8.30, gli esami di maturità anche a Parma. In totali gli studenti impegnati nelle prove sono 3.520 - 3.471 nella scuola statale e 49 nella scuola paritaria: è previsto il solo colloquio orale, secondo quanto stabilito dalle disposizioni per l'emergenza Covid-19. Per questo motivo è stato ricalibrato il punteggio per il voto finale: il credito del triennio potrà valere fino a 60 punti, 20 punti in più rispetto a prima dell'emergenza coronavirus. Al colloquio, di conseguenza, si potranno ottenere al massimo 40 punti.

Tutte le misure di sicurezza

Per garantire lo svolgimento delle prove in piena sicurezza, sia per le studentesse e gli studenti che per i componenti delle commissioni, sono stati stanziati 39 milioni di euro per la pulizia ordinaria e straordinaria delle scuole, l’acquisto di gel igienizzanti e dispositivi di protezione, per la predisposizione di percorsi di ingresso e uscita da scuola. Durante la permanenza negli istituti scolastici sarà obbligatorio indossare la mascherina. Solo nel corso della prova orale gli studenti potranno toglierla, mantenendo però la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dai commissari. Le aule dovranno essere ben areate e saranno pulite alla fine di ogni sessione di esame (mattina e pomeriggio). Ogni candidato potrà portare con sé un solo accompagnatore, che dovrà a sua volta rispettare le misure di distanziamento e indossare la mascherina (in allegato la grafica con le regole di sicurezza per i candidati).