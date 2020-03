Mbanda non resta in casa: la stella delle Zebre si impegna nel volontariato

Non tutti stanno in casa, c'è anche chi esce per fare del volontariato e si porta il suo aiuto concreto alla Croce gialla di Parma nell'assistenza agli anziani. L'altruismo di Maxime Mbanda è tutto racchiuso nell'invito che rivolge alla comunità direttamente dal suo profilo Facebook. "Se non riesci a stare a casa - scrive - prova a fare una chiamata alla pubblica assistenza Anpas: potrebbero avere bisogno di te".

Uno dei giocatori più rappresentativi delle Zebre, nazionale italiano molto attivo nel sociale è stato il protagonista di una bella storia fuori dal campo.