Mercato della Ghiaia: sette sanzioni per il mancato rispetto delle regole antiCovid-19

Sette sanzioni al mercato della Ghiaia. L'emergenza covid non è terminata e le recrudescenze del fenomeno che si stanno riscontrando in alcune parti del paese confermano la bontà della scelta dell'amministrazione comunale di Parma di mantenere alta la guardia sul fenomeno. Nella giornata di ieri, infatti, agenti della Polizia Locale insieme a specialisti del Nucleo Attività Economiche Commercio hanno effettuato una serie di controlli volti a garantire la sicurezza e il rispetto delle regole a tutela del benessere dei cittadini nell'area mercatale della Ghiaia. A seguito delle verifiche è emersa una pendenza di scarso rispetto delle regole che ha condotto all'adozione di 7 sanzioni di cui 2 per le misure sul distanziamento e 5 per problematiche relative al posizionamento dei banchi.

Il recente aumento dei casi di positività al virus, porta a ritenere, infatti, che, nonostante si siano divulgate le necessarie informazioni sulle disposizioni da seguire, non si sia appieno compreso come le misure e le necessarie abitudini che ci hanno consentito di attenuare il fenomeno nelle settimane passate, devono essere mantenute per evitare nuovi casi e nuove sofferenze. L'amministrazione comunale e la polizia locale confermano la loro attenzione, il loro impegno e l'impiego della professionalità degli operatori per garantire la sicurezza di tutti e di ciascuno.