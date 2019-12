Merchandising Unipr: di nuovo disponibili le borracce in alluminio

Sono nuovamente disponibili le borracce in alluminio “targate” Università di Parma, per qualche tempo esaurite. Le borracce dell’Ateneo, nuova testimonianza dell’attenzione dell’Università di Parma al tema della sostenibilità, sono in vendita a un prezzo estremamente contenuto, e ulteriormente scontato per tutti i dipendenti e gli studenti dell’Ateneo, al ParmaUniverCity Info Point (sottopasso del Ponte Romano), aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 16.

Le borracce Unipr si uniscono ai tanti oggetti del merchandising dell’Ateneo, tutti in vendita al ParmaUniverCity Info Point. Dalle tazze alle felpe, dalle magliette ai taccuini, dagli zainetti alle borse e agli articoli che più di recente si sono aggiunti al catalogo come foulard, cravatte e penne: la penna stilografica, la penna roller e la penna a sfera Aurora (vendute sia singolarmente sia nel cofanetto regalo da tre) e la stilografica Lamy. Tutti ottimi spunti per i regali di Natale.