Mercoledì 22 gennaio chiusa la Sp 13 a Vestola

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che sulla Strada provinciale n. 13 di Corniglio sarà interrotto il transito per tutti i mezzi e le persone al Km 16 in località Vestola a partire dalle ore 8,30 di mercoledì 22 gennaio 2020, causa lavori, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza della transitabilità.

La misura si è resa necessaria perché su quel tratto si è riscontrato un cedimento delle reti di contenimento esistenti a monte strada, con conseguente distacco di blocchi di roccia e detriti che incombono sulla carreggiata.

Occorre quindi realizzare interventi specialistici di stabilizzazione del versante, con ripristino e posa di nuove reti di contenimento per poter riaprire il transito e per l’esecuzione dei lavori si rende necessario, per motivi di sicurezza, l’interruzione della circolazione.

Il traffico viene deviato sulla Sp 84 di Carobbio, ma si ricorda che su tale strada vige il limite di portata complessiva di 15 tonnellate.

Si prevede che i lavori si concluderanno entro la giornata di mercoledì, salvo imprevisti.