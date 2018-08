Ferragosto, le previsioni: tra temporali e allerte meteo

Le previsioni per il giorno di Ferragosto non sono delle migliori. Una perturbazione di origine atlantica determinerà un netto peggioramento sul Nord Italia a partire da oggi 13 agosto. Attesi rovesci e temporali in estensione da Ovest verso Est. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L'avviso prevede dalle prime ore di lunedì 13 agosto, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sul Piemonte in estensione a Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.Allerta arancione su gran parte della Lombardia, e allerta gialla in Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna, nonché sulla Calabria.

Le previsioni per domani, martedì 14 agosto 2018

Domani sarà la giornata peggiore, molto instabile su buona parte del Nord e del Centro, con fenomeni temporaleschi piuttosto diffusi. Piogge e temporali con grandine colpiranno duramente il Nordest, la Lombardia orientale, la Toscana, l'Umbria, il Lazio fino a Roma e le regioni adriatiche. Attenzione a possibili grandinate.

Le previsioni per mercoledì 15 agosto 2018

La giornata di Ferragosto vedrà un tempo "decisamente instabile al Centro e poi anche al Sud, ancora con temporali e grandinate, mentre al Nord l'aumento della pressione farà tornare il sole su tutte le regioni".

Secondo le ultime previsioni Mercoledì 15 Agosto sarà contraddistinto dalla "Burrasca di Ferragosto". Il passaggio della bassa pressione porterà temporali con grandine verso le regioni centrali e il Sud.