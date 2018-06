Arriva Caronte, nel week end sarà grande caldo: a Parma oltre 33°

Sarà un weekend di caldo e afa, non ci sono più dubbi. Con l'arrivo dell'anticiclone africano Caronte, il weekend trascorrerà all'insegna del gran sole splendente. A Parma. tra venerdì 29 e domenica 1° lugli, si raggiungeranno temperature oltre i 33 gradi. IlMeteo.it comunica che l'aria calda proveniente dal Sahara attraversando il mar Mediterraneo si caricherà di umidità, e farà schizzare i termometri oltre i 32/35°C: al Nord come a Milano (32°C), Verona (33°C) e Bologna (35°C); al Centro fino a 35°C, come a Firenze (35°C), Roma (32°C) e Perugia (34°C); al Sud fino a 39 gradi nelle zone interne di Sardegna e Sicilia , ma con le più mitigate Palermo e Cagliari (31°C), Catanzaro, Bari (32°C) e Sassari (33): ovunque aumenterà la sensazione di afa.