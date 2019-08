Picco di caldo a Parma: ecco come saranno le temperature per Ferragosto

Che tempo farà a Ferragosto? In tanti sono i parmigiani che in queste ore scrutano le previsioni meteo per capire come organizzare il tradizionale picnic che saluta l'Estate. Le prime anticipazioni delle previsioni meteo, che si andranno via via affinando mostrano un'area di bassa pressione presente sull'Europa occidentale che da oggi interesserà, seppur marginalmente, le regioni settentrionali del nostro Paese, causando una spiccata instabilità a ridosso dei settori alpini.

Oggi si registrerà l'apice del caldo in Italia: termometro oltre i 38 gradi a Parma, oltre che a a Foggia e Firenze. Punte di 40° sono attese in Toscana e Sardegna. Andrà un po’ meglio al nord per merito di un impulso perturbato che porterà qualche temporale su Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia. Precipitazioni che potranno essere intense tanto che la Protezione civile ha diramato un'allerta meteo arancione sulle zone alpine occidentali della Lombardia e allerta gialla su Valle d'Aosta, parte di Piemonte, Lombardia e Veneto.

Ma ora passiamo alle previsioni del tempo per le prossime ore grazie al servizio dell'aeronautica militare. Oggi lunedì 12 agosto al Nord si vedranno molte nubi compatte su Alpi e Prealpi, con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco accompagnate da grandinate; sconfinamenti dal pomeriggio anche sulla pianura occidentale e dalla sera su Liguria di levante ed Emilia-Romagna occidentale. Cielo parzialmente velato da nubi in prevalenza medio-alte su Toscana e Sardegna settentrionale. Tempo stabile e soleggiato sulle altre regioni salvo addensamenti bassi al primo mattino ed alla sera lungo le aree costiere tirreniche di Calabria e Basilicata. Temperature minime in aumento.

Domani martedì 13 agosto ancora cielo sereno o poco nuvoloso a Parma e al Nord, ad eccezione di annuvolamenti compatti sulle aree alpine e prealpine con rovesci e temporali sparsi. Tempo generalmente stabile e soleggiato su tutte le regioni. Da segnalare solamente il temporaneo passaggio di velature, in qualche caso spesse su Toscana, Sardegna e Marche. Prevalenza di sereno al sud, salvo locali annuvolamenti compatti lungo le coste tirreniche di Calabria e Basilicata al primo mattino ed in tarda serata. Inizia il calo delle temperature dal nord-ovest grazie ai venti settentrionali.

Meteo, ci aspetta una tempesta di caldo e afa

Arriviamo dunque alla vigilia di ferragosto quando l'aria più fresca consentirà la formazione di annuvolamenti compatti sull'appennino settentrionale e centrale con rovesci sparsi e locali temporali durante le ore centrali della giornata.

Le previsioni meteo per Ferragosto, giovedì 15 agosto, mostrano ancora condizioni di tempo stabile e soleggiato con l'eccezione di quando la prevista instabilità diurna sarà limitata alla catena alpina ed ai rilievi appenninici.

Venerdì 16 agosto annuvolamenti sono previsti sulle aree alpine e prealpine con precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale. Altrove cielo sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti compatti lungo la dorsale appenninica.

Nella giornata di sabato 17 agosto bel tempo su tutta Italia.

Quando finirà il caldo infernale

Intorno al 16-18 agosto l’Anticiclone delle Azzorre dovrebbe smorzare questa ondata di caldo intenso. Secondo 3Bmeteo le temperature rimarranno comunque sopra la media, ma il caldo e l’afa saranno meno fastidiosi. In questo periodo è possibile anche qualche precipitazione sparsa su Alpi e Prealpi. Questa fase di caldo meno torrido dovrebbe durare fino al 20 agosto, poi non si può escludere un nuovo aumento delle temperature.