Maltempo: torna la neve nel parmense

Dopo le nevicate di ieri nelle prossime ore tornerà a cadere la neve nel parmense, in particolar modo in collina nella zona appenninica ma anche la pianura potrebbe non essere risparmiata. Le previsioni infatti parlano di un peggioramento delle temperature già a partire dalle prossime ore, per poi proseguire durante la notte e nella giornata di domani, 1 febbraio. Nel frattempo l'attenzione è rivolta alla presenza di ghiaccio lungo le strade e sui marciapiedi: è necessario prestare la massima attenzione agli spostamenti in auto e a piedi..