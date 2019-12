Maltempo, perturbazione in arrivo: da giovedì neve a Parma

Una forte perturbazione interesserà i territori di pianura della regione Emilia Romagna, Parma compresa, a partire dalla serata di oggi, mercoledì 11 dicembre. Nelle prime ore di domani, 12 dicembre, secondo le previsioni del sito IlMeteo.it su Parma, come su altre città, potrebbero arrivare i primi fiocchi di neve. Anche se non si tratterà di nevicate significative potremo vedere già domani i primi fiocchi. La neve "potrà cadere fino in pianura specie sulla bassa Lombardia e sull'Emilia Romagna, con rischio per le città di Piacenza, Parma, Reggio Emilia fino a Modena e Bologna, ma non esclusa nemmeno su alcuni tratti della Romagna interna". A partire da stasera invece arriverà un ciclone di origine polare che porterà a pioggie intense e vento forte.