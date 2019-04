Metronotte salva tre cuccioli di maltese che vagavano lungo la provinciale tra Fidenza a Soragna

Ha salvato tre cuccioli di maltese che si trovavano, di notte, al centro della carreggiata lungo la strda provinciale tra Fidenza e Soragna. Una guardia giurata di Metronotte Piacenza è riuscita a mettere in salvo gli animali nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo, verso le ore tre. Una pattuglia stava percorrendo la strada provinciale in provincia di Parma quando ha visto i tre cuccioli. La guardia giurata ha controllato il traffico, assicurandosi dell'incolumità dei cagnolini. Dopo ha informato la centrale operativa di Piacenza, per richiedere l'intervento dell'Ente preposto al recupero degli aninali smarriti. I cucciolo sono stati messi in salvo ed il traffico è stato ripristinato.