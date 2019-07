"Mi Impegno a Parma": da oggi è attivo il nuovo sito

Da oggi, è attivo il nuovo sito dedicato al progetto “Mi Impegno a Parma”, raggiungibile all’indirizzo www.comune.parma.it/welfare/integrazionevincente dove è possibile avere informazioni sul progetto e sulle iniziative che è stato possibile realizzare grazie all’impegno di volontari migranti e richiedenti asilo.

Il sito documenta, anche grazie ad una ricca raccolta di materiale fotografico e video, alcune delle iniziative realizzate e soprattutto i significativi risultati per il nostro territorio, scaturiti dall’impegno offerto volontariamente dai volontari richiedenti asilo che hanno dimostrato di poter essere una “risorsa” importante per la città.

Tramite web è inoltre possibile, per tutti i cittadini interessati, contattare facilmente l’Amministrazione e rendersi disponibili per attività in favore di tutta collettività.

Il sito, insieme al profilo Facebook ufficiale, @miimpegnoaparma (https://www.facebook.com/officialparma.miimpegnoaparma/?modal=admin_todo_tour), sono strumenti importanti per mantenersi aggiornati sui risultati che di volta in volta si producono e per stimolare la partecipazione sociale di tutti i cittadini alle diverse attività portate avanti dal progetto, articolate in cinque categorie: la cura della città, l’inclusione a scuola, il sostegno in servizi dell’amministrazione, il supporto a soggetti fragili e la collaborazione con le associazioni del territorio.

“Mi Impegno a Parma” è un progetto di impegno civico e di cittadinanza attiva intrapreso dall’Amministrazione Comunale nel 2012, con l’intento di far crescere la solidarietà e la partecipazione sociale all’interno della comunità e che è divenuto un fondamentale “mezzo” per il coinvolgimento di persone migranti e richiedenti asilo in svariate attività di carattere pubblico.