"Mi Muovo insieme”: abbonamenti Tep agevolati per cittadini in condizioni di vulnerabilità

Da domani martedì 11 febbraio sarà possibile richiedere o rinnovare gli abbonamenti agevolati per il trasporto pubblico per l’anno 2020: “Mi Muovo insieme” è l’azione sociale delComune di Parma, TEP e SMTP promossa dalla Regione Emilia Romagna e prevede agevolazioni per l’acquisto di abbonamenti TEP destinate a categorie di soggetti vulnerabili.

"Mi Muovo Insieme" è stato presentato questa mattina in conferenza stampa dall'assessore del Comune di Parma con delega alle Politiche Sociali Laura Rossi, dall'assessore Tiziana Benassi con delega alle Politiche di Sostenibilità Ambientali, dalla vicepresidente Tep Valeria Sghedoni e dal presidente di SMTP Paolo Rezoagli.

Dall’11 febbraio, dunque, saranno nuovamente disponibili presso gli sportelli TEP di barriera Bixio 1 e piazzale Paer(angolo via Garibaldi 18) gli abbonamenti agevolati per il trasporto pubblico riservati ad anziani, utenti con disabilità, famiglie numerose, rifugiati e nuclei famigliari in condizioni di indigenza su appuntamento da prenotare preventivamente sul sito TEP (http://bit.ly/appuntamentoTEP) .

"L'accesso ai servizi di mobilità è un diritto essenziale del cittadino, uno strumento per accedere al lavoro, all'istruzione e alla vita comune. Agevolazioni importanti quelle che presentiamo oggi - dichiarano le assessoreLaura Rossi, con delega alle Politiche Sociali, e Tiziana Benassi, con delega alle Politiche di Sostenibilità Ambientale, - per agevolare l'integrazione e l'inclusione sociale delle persone più a rischio di esclusione e farlo in modo sostenibile. Agevolazioni a favore di una sostenibilità a trecentosessantagradi: per le persone, affinché nessuno si senta escluso, per l’ambiente, con un servizio di trasporto pubblico locale che grazie agli investimenti di questi anni è oggi efficiente e a basso impatto ambientale”.

Alle agevolazioni tariffarie introdotte dalla Regione per l’anno 2020, si è ritenuto diaggiungere ulteriori agevolazioni a favore degli aventi diritto che versano in una situazione di maggiore difficoltà.

L’iniziativa è finanziata dal Fondo per la mobilità della Regione Emilia Romagna. Le risorse per l’anno 2020 ammontano a 51.998,00 euro per il Distretto di Parma. A tali risorse si aggiunge quanto stanziato da TEP e SMTP a sostegno del progetto per un totale di 40.000 euro - a favore delle persone in particolare stato di difficoltà economica.

Il Fondo Regionale ha valenza distrettuale, pertanto ne sono beneficiari anche i cittadini degli altri Comuni che, insieme al Comune di Parma, fanno parte dello stesso distretto: i Comuni di Colorno, Sorbolo-Mezzani e Torrile.

Requisito necessario per accedere alle tariffe agevolate è quella di avere un ISEE inferiore ai 9.000 euro.

Per i nuclei familiari in condizioni di indigenza individuati dal servizio sociale e residenti nel Comune di Parma o nei Comuni del Distretto, l’abbonamento saràcompletamente gratuito, contro i 250 euro normalmente richiesti per l’acquisto di un abbonamento urbano annuale ordinario o i 155 euro necessari per l’abbonamento annuale per studenti.

Per le categorie di cittadini individuate dalla Regione e con ISEE inferiore ai 9.000 euro, sarà invece possibile acquistare abbonamenti annuali al costo di 100 euro per l’urbano e 140 euro e per l’extraurbano.

Per i rifugiati e richiedenti asilo, inseriti in progetti SPRAR o accolti in CAS è previsto un titolo di viaggio al costo di 151 euro, valido per un anno su tutto il territorio provinciale.

Quest’ultimo titolo, già in vigore da alcuni anni per favorire l’inserimento sociale e lavorativo di persone cui è riconosciuto lo status di rifugiato, si è ulteriormente consolidato nel corso del tempo.

Nell’anno 2019 sono stati distribuiti 1008 abbonamenti in tutto il Distretto Parma, di cui 149 completamente gratuiti (per nuclei familiari disagiati) e 859 a tariffa scontata(anziani, disabili ecc.).