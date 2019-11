Misurina è salva, almeno per ora: "Non chiuderà a fine dicembre"

"L'Istituto Pio XII di Misurina non chiuderà a fine dicembre". E' questo l'annuncio a Vita Nuova fatto da Roberto Arduini, presidente dell'Opera diocesana San Bernardo degli Uberti, proprietaria della struttura per la cura dell'asma, al centro di una vicenda - iniziata qualche mese fa - e a rischio chiusura. Dopo i passi avanti delle Regioni il Cda dell'Opera ha stabilito che la struttura di Misurina non chiuderà, almeno per quest'anno. Se ne riparlerà nel 2020 ma è probabile che, visto l'impegno della Regione Veneto e di altri Enti, che la struttura possa avere una vita ancora lunga. "Questo sforzo - ha dichiarato Arduni - comporterà sicuramente ulteriori perdite. L'impegno assunto vede la vicinanza e la prossimità della Diocesi, espressa dal Vescovo e dal vicario generale. Pur nella convinzione che ogni Regione si metterà in moto per dare una risposta tangibile al crescente problema di salute delle tematiche respiratorie sul proprio territorio è evidente che se i flussi di bambini saranno tali da non permettere l'equilibrio economico, e non vi saranno altre entrate da istituzioni terze, Opera diocesana, con estremo rammarico, si troverà costretta a chiudere definitivamente l'attività al 31 dicembre 2020".