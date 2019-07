Mobilità internazionale: pubblicati i bandi suppletivi Erasmus+ SMS e Overworld “Overseas Student Exchange’’

Sono stati pubblicati sul sito dell’Università di Parma i bandi suppletivi per i Programmi Erasmus+ SMS e Overworld “Overseas Student Exchange”. Entrambi i bandi consentono la possibilità di frequentare il secondo semestre del corrente anno accademico in una sede partner europea o internazionale.

Il bando Erasmus+ SMS - Mobilità ai fini di studio permette di accedere ai finanziamenti per trascorrere un periodo di studio variabile da tre a dodici mesi in un’Università europea aderente al Programma e partner dell’Ateneo di Parma.

Il bando Overworld “Overseas Student Exchange”sovvenziona le opportunità di studio e di mobilità verso gli Atenei non europei con un protocollo di collaborazione culturale e scientifica con l’Università di Parma.

Possono presentare domanda di candidatura gli iscritti a uno dei corsi di studio di I, II e III livello presenti nell’offerta formativa dell’Ateneo, compresi i corsi interateneo (solo se con sede amministrativa all’Università di Parma).

I due bandi offrono complessivamente circa 1.000 borse di studio per trascorrere il periodo formativo all’estero in prestigiose università europee ed extraeuropee.

Tutte le attività di mobilità dovranno avere luogo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 30 settembre 2020.

Gli studenti interessati troveranno i bandi, le guide e tutte le informazioni necessarie per poter partecipare alla selezione nella sezione Internazionalizzazione del portale web di Ateneo ai link:

· Erasmus+: https://www.unipr.it/erasmusplus_sms_out_2019_2020

· Overworld: https://www.unipr.it/overworld20192020

La valutazione delle domande è effettuata dalle Commissioni internazionali dei singoli Dipartimenti di Ateneo per il Programma Erasmus+ e da una Commissione giudicatrice unica per il Programma Overworld.

Modalità di partecipazione

Entrambi i bandi di mobilità hanno le stesse modalità di partecipazione e lo stesso calendario di scadenze. In particolare, la domanda di candidatura (una per ciascun bando)sarà disponibile online dalle 9 del giorno 21 agosto 2019 tramite accesso al proprio profilo personale ESSE3 e dovrà essere:

1. compilata e corredata degli allegati entro le 23 del 12 settembre 2019;

2. stampata, sottoscritta in originale e consegnata insieme agli allegati richiesti da ciascun bando all’Ufficio Protocollo di Ateneo (Sede Centrale, via Università 12) entro le 12 del 13 settembre 2019.

I candidati dovranno sostenere il Language Placement Testprogrammato per il 10 settembre 2019, dalle 14.30 alle 18.30 (iscrizione obbligatoria dal 21 agosto 2019) o rientrare in una delle categorie di esonero previste. Le informazioni in merito all’iscrizione al Language Placement Test e sulle categorie di esonero sono disponibili alla pagina http://www.unipr.it/LPT

Per informazioni

U.O. Internazionalizzazione di Ateneo - Erasmus and International Home, P. le San Francesco 3, tel. 0521-904203, e-mail erasmus@unipr.it