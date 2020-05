Modifiche alla viabilità in via Bernini per lavori alle condotte di acqua e gas

Modifiche alla viabilità in via Ferdinando Bernini per lavori alle condotte di acqua e gas. I lavori prenderanno avvio lunedì 18 maggio e sono articolati in 4 fasi.

Fase 1 - Dal 18/05/2020 al 20/06/2020, dalle 00:00 alle 24:00, in Via F. Bernini – tratto ricompreso tra Via Emilia Ovest e Via A. Cerati escluse intersezioni - istituzione del divieto di circolazione, eccetto residenti e veicoli diretti ad attività economiche, aventi massa non superiore a 35 quintali. Sono derogati all’ingresso tutti i veicoli di attività aventi sede nel tratto sopra indicato. Destituzione stalli di sosta e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 0-24. I veicoli con massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate, diretti al tratto di Via Bernini, ricompreso tra Via A. Cerati e Via Ravasini, effettueranno il seguente percorso: Via Emilia Ovest direzione Ovest, verso la bretella Est della tangenziale Nord, svincolo n.8 Crocetta, quindi imboccheranno Via Bonomi e Via Cerati.

Fase 2 - Dal 25/05/2020 al 20/06/2020, dalle 00:00 alle 24:00, in Via M. Colombi Guidotti, istituzione del divieto di circolazione, eccetto residenti e diretti ad attività economiche del tratto. Destituzione stalli di sosta e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 0-24.

Fase 3 - Dal 20/06/2020 al 31/07/2020, dalle 00:00 alle 24:00, in Via F. Bernini – tratto ricompreso tra Via A Cerati e Via T. Ravasini intersezioni incluse - istituzione del divieto di circolazione, eccetto residenti e diretti ad attività economiche. Destituzione stalli di sosta e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 0-24.

Fase 4 - Dal 20/06/2020 al 28/06/2020, dalle 00:00 alle 24:00, nel Sottopasso ferroviario Via F.Bernini/Strada Buffolara, istituzione del divieto di circolazione per tutti i veicoli.