Modifiche alla viabilità per lavori ai passaggi a livello sulla linea ferroviaria Piadena-Parma

Modifiche alla viabilità per lavori in corrispondenza dei passaggi a livello sulla linea ferroviari Piadena – Parma, tratta Casalmaggiore – Torrile, situati in via Azzali, strada Naviglio Alto, strada Nuova Naviglio, strada Viazza di Paradigna, strada Pizzolese e via Giarone.

E' prevista l'istituzione del divieto di circolazione, per il tempo strettamente necessario alle lavorazioni, a partire dal 20 giugno fino al 15 luglio, per tutto il giorno, nei passaggi a livello sulle seguenti vie: Via Azzali, Str. Naviglio Alto, Str. Viazza di Paradigna e Via Giarone. Sempre dal 20 giugno a 15 luglio, è prevista la chiusura solo notturna, dalle 22 alle 6 del mattino, del passaggio a livello di strada Nuova Naviglio e strada Pizzolese.